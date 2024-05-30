ラタンソファ 椅子 1〜3人掛け boho ボヘミアン アジアン リゾート ...

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丁寧に編み込まれたラタンソファです。撮影用に購入しましたが、ほとんど使用する事なく保管しておりました。ソファのみの出品です。全体的に色あせや痛みもなくきれいですが、一部ラタンが切れている箇所がございます(画像5)座るには支障ありません。横幅145cm奥行50cm高さ87cm多少の誤差はお許しください。梱包・発送たのメル便でお送りします。エマニエルチェアピーコックチェアラタンチェア籐マタニティフォトbohoボヘミアンカラー···ベージュ主な張り地···その他クッション材···その他テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、ナチュラル