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ラタンソファ　椅子　1〜3人掛け　boho ボヘミアン　アジアン　リゾート
商品番号 H68976220970
商品名

ラタンソファ　椅子　1〜3人掛け　boho ボヘミアン　アジアン　リゾート
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丁寧に編み込まれたラタンソファです。撮影用に購入しましたが、ほとんど使用する事なく保管しておりました。ソファのみの出品です。全体的に色あせや痛みもなくきれいですが、一部ラタンが切れている箇所がございます(画像5)座るには支障ありません。横幅145cm奥行50cm高さ87cm多少の誤差はお許しください。梱包・発送たのメル便でお送りします。エマニエルチェアピーコックチェアラタンチェア籐マタニティフォトbohoボヘミアンカラー···ベージュ主な張り地···その他クッション材···その他テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、ナチュラル
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