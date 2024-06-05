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- 美品 ファイヤーキング メドウ カワイイ 9oz マグ
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商品詳細
ファイヤーキングの可愛らしいメドウ、9ozミルクガラスマグを出品いたします。大事にコレクションしていたお品です。購入時より綺麗なコンディションで一度も使用していません美品をお探しの方にオススメです。サイズ直径7.6㎝ハンドル含10.5㎝高さ10㎝ファイヤーキングパイレックスグラスベイクヘーゼルアトラスフェデラルアンティークビンテージヴィンテージアメリカアメカジUSA雑貨
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ファイヤーキングより、メドウズ9ozマグです。
ファイヤーキング メドウズ 9オンス マグ USA ヴィンテージ
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９オンスマグ ストロベリー Firekingファイヤーキング 1977年～1986年製造 - マメチコ Fashion and Vintage 通販
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ファイヤーキング 9ozマグ 【ディズニー/デイジーダック】
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