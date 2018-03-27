☆送料込☆ぺぺ・コルテス　ジャマイカスツール・AMAT-3 アマット3ハイタイプ

※10/18〜22まで不在ですので、発送はそれ以降となります。⭐︎コンディション⭐︎画像のように座面にキズ・脚キャップ部分の擦り減り一部欠損がございます。また経年によるサビが広範囲に見受けられます。ヴィンテージのお品物となりますので、ご理解の上ご購入くださいませ。パッキンでしっかり巻いて梱包し発送いたします。スツール Jamaica ジャマイカデザイン：ペペ・コルテスメーカー：AMAT-3定価：99,000円（税込106,920円）商品名：ジャマイカスツール IT09/Wサイズ：幅510mm奥行き490mm高さ820mm座：木（360度回転可）脚：スチールパイプクロームメッキ仕上げ自宅保管にご理解の上ご購入をお願いいたします。#ぺぺコルテス#ジャマイカスツール#アマット3#コンランショップ#カッシーナ特徴···完成品、回転可



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