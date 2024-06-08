2人がけ　ハイバックソファ　レッド　オレンジ　ポケットコイルラブソファ

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商品詳細
テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、コースタル・海岸風、モダン、西海岸・マリン風、北欧、その他カラー···レッド主な張り地···布・ファブリック購入してから、ほとんど座らず…ちょうど一年です。ファブリック素材なので、合皮と違い冬にヒヤッとすることもないかと思います。特徴★カラー RED（オレンジ色に違い色味です）暖色系？身体にフィットするポケットコイル座面ハイバックソファなので、座り心地は、最高です。この度は引越しのため、泣く泣くの出品です。直接取引は、可能ですが、、、こちら購入時は、２つに分かれて搬入され、２つを繋ぐ？組み立てをしていただきました。なので、私がはめ込んだ真ん中部分を２つに分けれるかわかりません。。荷物があり、通路が確保しないといけなかったり、プロの方（リサイクル業者の方や）の方が、安心です。2人がけソファメルカリ頼める便も可能ですが、＋送料となってしまいます。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral548932.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture463941.html
http://narcologia.ru/goods/septet352519.html
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