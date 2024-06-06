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「値下げしました！」ジノリ　ヴェッキオホワイト　ソーサーのみ　６枚
商品番号 Y63878649811
商品名

「値下げしました！」ジノリ　ヴェッキオホワイト　ソーサーのみ　６枚
ブランド名 リチャードジノリ
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リチャードジノリ　ベッキオホワイト　ティーカップのソーサーのみ、６枚セット。サイズ直径約14.8cm溝の直径約5.2cm　(レースの複雑な意匠のため、計る場所により多少の誤差がございます)カップに合わせるソーサーをお探しの方、お皿としてお使いいただける方、いかがでしょうか。メルカリにて、新品未使用品として購入しました。美品です。
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