- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- キッチン/食器
- >
- 食器
- >
- 「値下げしました！」ジノリ ヴェッキオホワイト ソーサーのみ ６枚
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
リチャードジノリ ベッキオホワイト ティーカップのソーサーのみ、６枚セット。サイズ直径約14.8cm溝の直径約5.2cm (レースの複雑な意匠のため、計る場所により多少の誤差がございます)カップに合わせるソーサーをお探しの方、お皿としてお使いいただける方、いかがでしょうか。メルカリにて、新品未使用品として購入しました。美品です。
http://narcologia.ru/goods/evaporation745924.html
http://narcologia.ru/goods/unusable674774.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit756986.html
リチャードジノリ ベッキオホワイト 6枚セット
【美品】《リチャードジノリ》6枚 フルーツソーサー15CM ベッキオジノリ リチャードジノリ お見舞い
ジノリ1735／リチャード ジノリ（GINORI 1735／Richard Ginori） ベッキオホワイト 盛り鉢 17cm 6枚セット
【レア美品】リチャードジノリ★ベッキオホワイト★豆皿 6枚
リチャードジノリ 新品同様 リチャードジノリ ベッキオホワイト 六枚 ...
ジノリ1735／リチャード ジノリ（GINORI 1735／Richard Ginori） ベッキオホワイト ディッシュ・ラウンド（S） 13cm 6枚セット
リチャードジノリ ベッキオホワイト 6枚セット | フリマアプリ ラクマ
ジノリ1735／リチャード ジノリ（GINORI 1735／Richard Ginori） ベッキオホワイト スーププレート 20cm 6枚セット
リチャード・ジノリ（Richard Ginori）ベッキオホワイト 盛り皿21cm 6枚セット[並行輸入品]
ジノリ1735／リチャード ジノリ（GINORI 1735／Richard Ginori） ベッキオホワイト コーヒーカップ＆ソーサー 200ml ペア
リチャードジノリ ベッキオホワイト 6枚セット
美品 Richard Ginori リチャードジノリ ベッキオホワイト スープ皿 6枚 20cmプレート セット パスタ 深皿 SY5144G | フリマアプリ ラクマ
リチャードジノリ ベッキオシェイプ ティーカップ＆ソーサー ６種６客 ...
http://narcologia.ru/goods/evaporation745924.html
http://narcologia.ru/goods/unusable674774.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit756986.html
リチャードジノリ ベッキオホワイト 6枚セット
【美品】《リチャードジノリ》6枚 フルーツソーサー15CM ベッキオジノリ リチャードジノリ お見舞い
ジノリ1735／リチャード ジノリ（GINORI 1735／Richard Ginori） ベッキオホワイト 盛り鉢 17cm 6枚セット
【レア美品】リチャードジノリ★ベッキオホワイト★豆皿 6枚
リチャードジノリ 新品同様 リチャードジノリ ベッキオホワイト 六枚 ...
ジノリ1735／リチャード ジノリ（GINORI 1735／Richard Ginori） ベッキオホワイト ディッシュ・ラウンド（S） 13cm 6枚セット
リチャードジノリ ベッキオホワイト 6枚セット | フリマアプリ ラクマ
ジノリ1735／リチャード ジノリ（GINORI 1735／Richard Ginori） ベッキオホワイト スーププレート 20cm 6枚セット
リチャード・ジノリ（Richard Ginori）ベッキオホワイト 盛り皿21cm 6枚セット[並行輸入品]
ジノリ1735／リチャード ジノリ（GINORI 1735／Richard Ginori） ベッキオホワイト コーヒーカップ＆ソーサー 200ml ペア
リチャードジノリ ベッキオホワイト 6枚セット
美品 Richard Ginori リチャードジノリ ベッキオホワイト スープ皿 6枚 20cmプレート セット パスタ 深皿 SY5144G | フリマアプリ ラクマ
リチャードジノリ ベッキオシェイプ ティーカップ＆ソーサー ６種６客 ...