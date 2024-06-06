ロフトベッド シングル パイプベッド デスク付き コンセント付き 耐震 ベッド

商品仕様：素材スチールカラーホワイト/ブラック商品サイズ幅204×奥行104×高さ171cm梱包個口1梱包サイズ幅108.5×奥行63×高さ24.5cm重量（Netweight）46.72kg重量（Grossweight）43.4kg耐荷重約150KG組立品/完成品組立品商品の説明：ロフトベッドでお部屋を自由にデザインロフトベッドで限りあるスペースを賢く使って、お部屋をすっきりします。ベッド下空間生活空間や収納スペースとして活用できます。ベッド下に机も付きで、快適な眠りも勉強も叶える一台です。様々なシーンで活用できるロフトベッドアイディア次第でいろいろな使い方可能。勉強スタイル、仕事スタイル、リビングスタイル、全部楽しめます！デスク付き奥行56cm×幅95.5cmのデスクは広い作業スペースを確保できます。日常の勉強や作業はもちろん、パソコンやゲーミングデスクとしても使えます。便利な２口コンセント机の上に便利な２口コンセントと配線孔付き。勉強しながら充電したり照明したりすることができます。こだわりの安心構造安定感を重視して、横揺れを軽減する直径3.8cmの太パイプを採用しました。揺れにくい構造なので大人の男性でも安心してご使用いただけます。



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