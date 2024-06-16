宮付きロフトベッド シングル 【S_Base -エスベ-ス-】

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御覧いただき、ありがとうございます♪※サイズ・セット内容はタイトルの内容になります注文後のキャンセルはいたしかねますのでお間違えの無いよう、ご購入前に再度ご確認よろしくお願いします。家具配送の為（配達前にご連絡する為）お電話番号表記が必要になります。予めご了承くださいませ。ご購入後、ご希望色とお電話番号をメッセージにお願いいたします御値下げ不可商品*************************************************************■商品説明便利な宮棚・2口コンセント付きロフトベッドシングルサイズ！高さはミドルタイプとハイタイプの2段階に調整できます。ベッド下にベッドを置けば2段ベッドとして、勉強やワーキングスペース使いに、十分な広さを確保しております！床板はメッシュなので、湿気がこもらず快適にお使い頂けます。宮棚は左右どちらでも取付OKです！１０本の支柱で支えているので、耐荷重300kgの頑丈設計です。■商品詳細○サイズ【商品サイズ】182x223.5x103cm【商品重量】56kg【梱包サイズ】(3-1)97.5x52x17.5cm(3-2)105x44.7x16cm(3-3)95x42.5x14.5cm【梱包重量】57kg○カラーブラックホワイト○素材スチールパイプ粉体塗装○その他お客様組立商品HT70-129+++————————————————————————+++他の商品はコチラ↓#今日のわんこ◆送料無料◆重要案内はプロフ【注意事項】※ご覧のモニターやブラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合いが、若干異なる場合が御座います。※ご購入確定後のキャンセル・返品は不可。 （商品受領後の初期不良等の場合を除く）※北海道・沖縄・その他離島は送料が高額になりお見積りにお時間がかかる兼ね合いでお取り扱いができません。+++————————————————————————+++