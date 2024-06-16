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のりたけさま　飛騨産業 HIDAキツツキ 穂高シリーズシングル花柄ソフ（別出品）
商品番号 T29381055168
商品名

のりたけさま　飛騨産業 HIDAキツツキ 穂高シリーズシングル花柄ソフ（別出品）
ブランド名 ヒダサンギョウ
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

！！送料の関係で別出品しております！！！！こちらのページはソファ本体です！！！！オットマンは別に出品しております！！⭐︎自宅にて使用していました⭐︎ソファ　75cm✖️76cm✖️54cm⭐︎ソファ座面部分　54cm✖️54cm⭐︎オットマン　44cm✖️45cm✖️54cm⭐︎９月末処分予定です
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