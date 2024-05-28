【郷土民芸】とやま土人形羽子板　招き猫

富山の伝統的郷土玩具の土人形です。長さ：13㎝ 幅：上部5㎝/持ち手部分2㎝ 高さ（絵まで）：4㎝フェルトの飾り台付羽子板に招き猫が立体的に描かれた珍しい土人形です。羽子板の両サイドや裏側も縁起の良い絵付けで手が込んでいます。購入後は箱に入れたまま保管しておりましたので、綺麗な状態です。素人採寸の為、誤差はご容赦ください。#郷土玩具 #招き猫 #とやま土人形 #縁起物



招き猫139の3【富山】富山土人形 - 郷土玩具/招き猫十八番



招き猫139【富山】富山土人形 - 郷土玩具/招き猫十八番



富山市・とやま土人形の招き猫☆ | 大器晩成を目指しつつ、手ぬぐい研究。



ねこれくと 招き猫 とやま土人形 伝承会



No. 490 完売御礼！ 招き猫右手挙げ・左手挙げ とやま土人形 - おもちゃばこ 日本土鈴館



No. 634 完売御礼！招き猫 とやま土人形 - おもちゃばこ 日本土鈴館



絵付け体験―とやま土人形工房 | まいぷれPresents 「エリア合同企画 ...



郷土玩具 富山土人形 福徳猫 | にっぽん招き猫100人展



郷土玩具 富山土人形 猫と達磨 | にっぽん招き猫100人展



ねこれくと 招き猫 富山土人形 土雛窯



招き猫139の3【富山】富山土人形 - 郷土玩具/招き猫十八番



ねこれくと 招き猫 とやま土人形 伝承会



招き猫139【富山】富山土人形 - 郷土玩具/招き猫十八番



第２６３回 富山土人形・絵付け体験招き猫（富山県） : 土橋とし子と諸 ...



No. 490 完売御礼！ 招き猫右手挙げ・左手挙げ とやま土人形 - おもちゃばこ 日本土鈴館