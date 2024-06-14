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ヴィンテージ　ノリタケ　月桂樹日陶印　中皿5枚
商品番号 D11830923964
商品名

ヴィンテージ　ノリタケ　月桂樹日陶印　中皿5枚
ブランド名 オールドノリタケ
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1935〜43年、国内向けの製品につけられた日陶印の中皿　ケーキ皿5枚です。花文様が描かれた上品で美しい製品です。口縁部の2.3cm幅がアイボリーになっています。口径16.4cm、高さ1.4cm、重さ170〜180gです。製作時の小さい黒点（写真7）、小さいくぼみ（写真8）のあるものがあります。内面に細かいキズがあるもの（写真9,10）がありますが、全体に大きなキズやヨゴレはなく、年代物としては良好な状態ではないかと思います。何分古いもので、家で保管していたものですので、このような状態をご了承、理解していただける方にご検討をお願いいたします。
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