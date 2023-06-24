入手困難　BAR ランプ　レトロ　ヴィンテージ

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商品詳細
出品はランプのみです。9.10枚目の画像は参考です。古い家の方からの頂き物です。GEORGEBACON1746ジョージベーコン調べたら日本語では全く出てこないので詳細はわかりません。外国語では出てきて、9.10枚目の画像のように製造メーカーだったのかなと思います。古い物なので、神経質な方はご遠慮ください。インテリア置物ライト
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