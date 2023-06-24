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入手困難　BAR ランプ　レトロ　ヴィンテージ
商品番号 G33377993009
商品名

入手困難　BAR ランプ　レトロ　ヴィンテージ
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 28,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

出品はランプのみです。9.10枚目の画像は参考です。古い家の方からの頂き物です。GEORGEBACON1746ジョージベーコン調べたら日本語では全く出てこないので詳細はわかりません。外国語では出てきて、9.10枚目の画像のように製造メーカーだったのかなと思います。古い物なので、神経質な方はご遠慮ください。インテリア置物ライト
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