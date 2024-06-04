文鎮　筆置き　斧型　中国製

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商品詳細
長さ…14cm斧巾4.2cm龍頭部厚…1cm斧の刀の部分には饕餮文が刻してある。とても良い作りである。#筆置き#文鎮#置物#斧#書道#墨#筆#紙#硯
http://narcologia.ru/goods/stepchild849652.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful370651.html
http://narcologia.ru/goods/calling715550.html
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