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文鎮　筆置き　斧型　中国製
商品番号 X44779798383
商品名

文鎮　筆置き　斧型　中国製
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長さ…14cm斧巾4.2cm龍頭部厚…1cm斧の刀の部分には饕餮文が刻してある。とても良い作りである。#筆置き#文鎮#置物#斧#書道#墨#筆#紙#硯
http://narcologia.ru/goods/stepchild849652.html
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