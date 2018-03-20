BOSS VE-8 Acoustic Singer エフェクター

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VE-8AcousticSinger BOSSアコースティックギター弾き語りのためのオールインワンのギターandボーカル用のエフェクターです。購入してから、自宅使用で宅録などにつかっていました。使用に伴う若干の小傷などありますが、比較的キレイな状態と思います。本体とアダプター、取り扱い説明書となります。箱はありません。海外への発送はできません。ゆうパックでの発送となります。種類···パワーアンプ種類···エフェクター・プロセッサー