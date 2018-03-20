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BOSS VE-8 Acoustic Singer エフェクター
商品番号 M15700726707
商品名

BOSS VE-8 Acoustic Singer エフェクター
ブランド名 ボス
特別価格 税込 17,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VE-8AcousticSinger　BOSSアコースティックギター弾き語りのためのオールインワンのギターandボーカル用のエフェクターです。購入してから、自宅使用で宅録などにつかっていました。使用に伴う若干の小傷などありますが、比較的キレイな状態と思います。本体とアダプター、取り扱い説明書となります。箱はありません。海外への発送はできません。ゆうパックでの発送となります。種類···パワーアンプ種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/shuttle11225.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant822282.html
http://narcologia.ru/goods/moisture102669.html
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