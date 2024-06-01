フンメル人形 【Hummel Museum THE ARTIST Plaque】

\"HummelMuseum\"THEARTIST\"Plaque\"No.756HummelGoebelSpecialEditionフンメルミュージアム「ザ・アーティスト」の額限定品高級陶磁器人形のブランドである、ドイツのゲーベル社製陶器のフンメル人形「HummelMuseum\"THEARTIST\"Plaque」です。箱・証明書あり、ほとんど飾らずに保管されていたため美品です。ヴィンテージドールになりますので、状態の詳細は画像にてご確認ください。他にもアンティーク人形を出品しております。事前にコメントいただけましたら、複数ご購入で送料分お値引きいたします。ぜひ下記商品一覧もご覧ください。#アンティーク人形一覧ichigoebelhummel陶器人形置物フィギュアフィギュリンビンテージ限定品希少レアコレクション博物館プラーク額縁刻板飾り画家少年男の子絵西ドイツヨーロッパ



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