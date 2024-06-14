天然石　ソーダライトクリスマスツリーシェイプ

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商品詳細
天然石のソーダライトクリスマスツリーシェイプです。クリスマスの、装飾にいかがでしょうか？サイズ 高さ107mm最大幅70mm天然石由来のクラックや凹みなどが、ございます。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful78451.html
http://narcologia.ru/goods/injure916867.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement839199.html
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