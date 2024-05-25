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キャンドルスタンド　アンティーク　木製　4本セット
商品番号 G84027778699
商品名

キャンドルスタンド　アンティーク　木製　4本セット
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 4,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ねじれたデザインがオシャレなロウソク立てイギリス製です！サイズ大きい方の高さ約232mm小さい方の高さ約205mm●上部の皿部分が欠けてたり、変形してたりしてます。●アンティーク商品にご理解のある方のみご購入ください。●発送の緩衝材は古新聞を使います。●他のサイトにも出品しておりますので、ご購入が早い方を優先させて頂きます。#アンティーク#イギリス#キャンドルスタンド#ロウソク立て#英国
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