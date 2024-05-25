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- 日本製 (新品・未使用）手打段付鍋 24cm
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商品詳細
新品未使用です。長期間 倉庫で保管していました。見た目は綺麗な お品です。段付鍋で木蓋が落ち込んでいる為吹きこぼれしにくいお品です。NITTＯアルミニューム製の手打ち鍋で木蓋が付いてます。 希少なお品です。大変お買得な値段設定になっております。画像は22cm鍋を代用しています。サイズ 直径約26cm(持 ち手含まず) 深さ約11cm 段まで約9cm
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http://narcologia.ru/goods/passivity833383.html
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