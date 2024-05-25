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日本製　(新品・未使用）手打段付鍋　24cm
商品番号 H37006565165
商品名

日本製　(新品・未使用）手打段付鍋　24cm
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。長期間　倉庫で保管していました。見た目は綺麗な　お品です。段付鍋で木蓋が落ち込んでいる為吹きこぼれしにくいお品です。NITTＯアルミニューム製の手打ち鍋で木蓋が付いてます。　希少なお品です。大変お買得な値段設定になっております。画像は22cm鍋を代用しています。サイズ　直径約26cm(持　　　　　　　ち手含まず)　　　　深さ約11cm　　　　段まで約9cm
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