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ロイヤルコペンハーゲン　ROBIN ロビン　ペア　フィギュ
商品番号 I66375308379
商品名

ロイヤルコペンハーゲン　ROBIN ロビン　ペア　フィギュ
ブランド名 ロイヤルコペンハーゲン
特別価格 税込 1,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROYALCOPENHAGENロイヤルコペンハーゲンROBINロビンこまどり　コマドリペア125127フィギュリン　フィギュア置物高さ　6.5cm程度4.3cm程度大きなコマドリの後ろ羽にかけを作ってしまいました。小さな方は美品かと思います。よろしくお願いいたします。
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