アクアマリン原石　パキスタン フンザ産 k042

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✨✨フンザ産アクアマリン✨✨✨✨貴重な超高品質原石セール✨✨青色のベリル（緑柱石）であるアクアマリン。（同じ種類の宝石としては、緑色のエメラルドが有名です）アクアマリンという名はラテン語で\"水\"を意味する『アクア』、\"海\"を意味する『マリン』から由来しています。呼び名のままの、穏やかで美しい海のような宝石です。神話では『海の精の宝物が浜へと打ち上げられ宝石になった』とされ、その魅力は、フランス王妃・マリーアントワネットがダイヤとともに愛してやまなかった宝石であると伝えられているほど！！アクアマリンは、ブルーが濃い程価値が高いと評価されるため、採掘される原石の多くは、青色を強調させる為に加熱処理が施されていますが、こちらはもちろん「非加熱」で美しいアクアマリンです！！特にこちらの原石は、桃源郷とも呼ばれる秘境・パキスタン・バルティスタン州フンザ-ナガール産のアクアマリンなので超スペシャル‼️結晶したあとに珪酸塩などで溶かされた状態のアクアマリンです。✨✨アクアマリンの効果✨✨アクアマリン(藍玉)は富や幸福・純粋などの象徴とされ、心を癒して穏やかな気持ちにさせてくれるといわれています。また対人関係に潤いを与え、恋人同士のコミュニケーション不足や心のすれ違いを感じたときにも効果を発揮すると伝えられています。 ✨✨✨お手元にいかがでしょうか？サイズ約（横×縦×高さ）:5.5cm×6.5cm×2.3cm#アクアマリン#フンザ産#パキスタン産#フンザ産アクアマリン#道神堂#アクアマリン原石k042