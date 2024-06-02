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アラビア WWFのフクロウの置物 リルモア・マンネルヘイム ヴィンテージ
商品番号 A16873459795
商品名

アラビア WWFのフクロウの置物 リルモア・マンネルヘイム ヴィンテージ
ブランド名 アラビア
特別価格 税込 13,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１９８０年代にアラビア社がWWF（世界自然保護基金）のために製造した動物のシリーズのフクロウの置物です。*デザイン*LillemorMannerheim（リルモア・マンネルヘイム）スウェーデンのロールストランド社などで活躍していたデザイナーさんです。*サイズ*高さ約１３センチ横約２０センチ(素人採寸のため、多少の誤差はお許しください(。\u003eд\u003c))シルバーがとても美しいフクロウです(*´-`)バックスタンプもきれいに残っています。他にもリサラーソンや北欧のデザイナーさんの作品を出品しております。
http://narcologia.ru/goods/reboot132036.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming927592.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper977809.html

アラビア WWFのフクロウの置物 リルモア・マンネルヘイム ヴィンテージ
アラビア WWFのフクロウの置物 リルモア・マンネルヘイム ヴィンテージ | フリマアプリ ラクマ

アラビア WWFのフクロウの置物 リルモア・マンネルヘイム ヴィンテージ
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アラビア WWFのフクロウの置物 リルモア・マンネルヘイム ヴィンテージ
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Lillemor Mannerheim(リルモア・マンネルヘイム)のWWFシリーズ ...

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Arabia WWF Panda Figurine

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