アラビア WWFのフクロウの置物 リルモア・マンネルヘイム ヴィンテージ

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商品詳細
１９８０年代にアラビア社がWWF（世界自然保護基金）のために製造した動物のシリーズのフクロウの置物です。*デザイン*LillemorMannerheim（リルモア・マンネルヘイム）スウェーデンのロールストランド社などで活躍していたデザイナーさんです。*サイズ*高さ約１３センチ横約２０センチ(素人採寸のため、多少の誤差はお許しください(。\u003eд\u003c))シルバーがとても美しいフクロウです(*´-`)バックスタンプもきれいに残っています。他にもリサラーソンや北欧のデザイナーさんの作品を出品しております。
http://narcologia.ru/goods/reboot132036.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming927592.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper977809.html
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