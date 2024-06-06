根尾桜石 岐阜県根尾谷産1.3㌔ 鑑賞石 観賞石 菊花石 水石 盆石 天然石

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コレクター放出品です。所さんのテレビ番組で紹介されたことにより、注目の根尾桜石です。石の枯渇、値上がり必至です!黄色と赤の母岩に赤い花が咲いています。グラデーションがとても美しい一石です。サイズ(台含最大値約)縦19×横12×奥5.5(cm)重さ1.39キロ天気の良い日に室内で撮影しています。保管場所が離れているため発送は不定期ですが一週間以内には必ず発送いたします。（基本は土曜日の発送予定です。）※お急ぎの方はプロフィール欄から次の発送日をご確認ください。よろしくお願いいたします。