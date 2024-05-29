★稀少★Demainドマン☆天使 エンジェル☆フィギュリン☆リヤドロ　マイセン

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知る人ぞ知る、イタリアの老舗陶器ブランド『Demainドマン』のヴィンテージ・フィギュリン小物入れ『バイオリンエンジェル』になります。日本未発売の、この『バイオリンエンジェル』は、「コバルトブルー」と「ゴールド」を主体に絵付けされ、優秀な職人さんの手で一筆一筆仕上げられた、ハンドメイド『コバルトフィギュリンシリーズ』の中でも一番人気の作品です。バイオリンを弾く『エンジェル』の透き通るような白磁の身体に加え、天使の羽や薔薇、バイオリンに金彩を効果的に用いているのが魅力的です。また、天使のフィギュリンが座っている台座部分は小物入れになっていて、エンジェルのやさしい瞳と、微笑んでいる口元がなんとも愛らしく、時間を忘れていつまでも眺めていたくなる逸品です。入手してから大切に保管していた『美ヴィンテージ』ですので、大事な方への贈り物にも喜ばれます☆◆イタリア製◆素材：陶器◆全長：約11.5cm◆容器の直径：約7.5cm★☆安心安全の『メルカリ便』にて、ご入金後「２４時間以内」に「無料発送」致します☆★★☆トラブル防止のため、必ずプロフィールをご覧頂いた上でご購入お願いします☆★検索angelMeissen（マイセン）リヤドロ（Lladro）RoyalCopenhagenロイヤルコペンハーゲンゲーベルGoebelがお好きな方にオススメです☆