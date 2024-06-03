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★絶版品　リヤドロ　オリンピック　フィギュリン　2点セット
商品番号 Q88979064494
商品名

★絶版品　リヤドロ　オリンピック　フィギュリン　2点セット
ブランド名 リヤドロ
特別価格 税込 5,838 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LLADROリヤドロ絶版品5871女の子オリンピックプライド5872男の子オリンピックチャンピオン2点セットスペイン製　フィギュリン置物陶器人形サイズ女の子高さ:約21cm直径:約7cmx約5cm男の子高さ:約23.5cm直径:約9.5cmx約5.5cm※1992年スペインのバルセロナでオリンピックが開催された記念に制作されたお品となります。★2点共にカケ、割れや目立った傷などは確認出来ず艶やかで綺麗なお品です。※女の子の方が振るとカラカラと音がします。(焼成する時、作品の底部に空気穴を開けますが、その際、かけらが内部に入ってしまうことがあり、作品の中は空洞のため音の原因となります。破損では有りませんので、ご了承をお願い致します。元箱の付属がないお品となりますが、丁寧、頑丈に梱包してお送り致します。誠に申し訳けございませんが、お値下げの交渉はご遠慮をお願い致します。※セットでのお取り引き希望です。オブジェインテリア置物
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