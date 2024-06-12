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萬古焼 ご飯土鍋 7合炊き
商品番号 Y16703405432
商品名

萬古焼 ご飯土鍋 7合炊き
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,598 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　　三鈴陶器(Misuzutouki)容量4L(最高7合)商品の寸法27D×24W×20Hcm電源ガス商品のお手入れ方法手洗い色ブラウン・サイズ：¢24x27xH20cm•本体重量：3200g。素材•材質：耐熱陶器•原產国：日本●容量:4100cc　使用しなくなった為に出品します、Amazonで高評価の商品です。
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