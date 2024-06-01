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テクスチャーアートパネル
商品番号 C20436312016
商品名

テクスチャーアートパネル
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト×ブラウン×スカイブルー素材···重曹、ペンキ種類···絵画凹凸感を出したテクスチャーアートパネルです。ハンドメイドです。サイズはA4サイズです。発送は、傷が付かぬよう丁寧に梱包します。以下検索ワードです季節　風景　絵画　テクスチャー　アートヒーリングhealing癒しスピリチュアルspiritual占い開運ヴィパッサナVipassanaマインドフルネスmindfulnessメディテーションmeditationヨガyoga金　金箔　金龍　金富士アート　テクスチャー　絵画　アクリル　油絵現代アート　猫　黒　リンゴ　木　幸運　モダンリビングインテリア　欧米風　ニュアンス　レトロモダンアート　ニュアンスアート　韓国　インテリアパネル　アートパネル　雑貨　置物　キャンバス　キャンパス　モデリングペースト　パミス　ハイソリッド　ジェッソ　筆　平筆　奥義型　造形　抽象画　作家
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