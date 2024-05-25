光る地球儀　ライト付き地球儀

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地球儀ライト付き地球儀光る地球儀になります。写真参照娘が欲しがったので10年ほど前に購入した物になりますが、ほぼ使用していません！目立つ傷などはありませんが、自宅に飾っていた物になります。少し色あせがあるような気がします。少し表面が凸凹しています(当初からか劣化かは分かりません)ご理解のある方に…。本日R5.5/4現在、光は点きます。高さ、おおよそ44センチ地球儀のみ。箱や説明書等はありません。#その他うくの小物雑貨等一覧はこちらテイスト...その他主な素材...その他壁飾りの種類...その他置物...その他