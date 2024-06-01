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個性的✨ブラジル産 アメジスト アメジストクラスター
商品番号 S85300352485
商品名

個性的✨ブラジル産 アメジスト アメジストクラスター
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

結晶には粒々とした黒い点内包物が沢山みられます＾＾♡ごま塩みたいで可愛いです＾＾平たく大きさもありますのでパワーストーンブレス置きにもできます♡虹もみられます♡母岩は研磨されておりませんので強く擦ったりするとポロポロと落ちます＾＾ご了承下さい♡※ブレスレットは付きません。サイズ…15×14㌢重さ…1.3kg
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