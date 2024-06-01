個性的✨ブラジル産 アメジスト アメジストクラスター

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天然石アメジスト約47g約57mm(ウルグアイ産)クラスター現物☆紫水晶2月 ...

結晶には粒々とした黒い点内包物が沢山みられます＾＾♡ごま塩みたいで可愛いです＾＾平たく大きさもありますのでパワーストーンブレス置きにもできます♡虹もみられます♡母岩は研磨されておりませんので強く擦ったりするとポロポロと落ちます＾＾ご了承下さい♡※ブレスレットは付きません。サイズ…15×14㌢重さ…1.3kg