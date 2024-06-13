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出雲屋炭八かや袋セット　さくら　２枚入
商品番号 R73092765368
商品名

出雲屋炭八かや袋セット　さくら　２枚入
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,858 円
在庫状況 あり

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商品詳細

出雲屋炭八かや袋セット　さくら人気カラー　さくら只今人気のお品で売り切れ中除湿、消臭、脱臭、結露、カビ等月1回を目安に天日干しするだけで半永久使用できる、かや袋付きタイプ。クローゼットやドアノブなどに掛けおしゃれにインテリアに馴染みます。下駄箱、車内、台所、ペット臭などに。【炭八:スマート小袋1点】外装は安心の2重構造不織布を使用。内容量:400ml原材料:サイクルを目的とした針葉樹(スギ・ヒノキ等)サイズ:19cm×19cm厚み約2.5cm原産国:日本【かや袋】サイズ:(約)たて22cm×よこ22cm生地の特性上、多少の誤差はございます。素材:綿100%日本製
http://narcologia.ru/goods/organization480162.html
http://narcologia.ru/goods/Adder309575.html
http://narcologia.ru/goods/peroration390215.html

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