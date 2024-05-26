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MGMT　海外　バントT　Tシャツ　メンズ　レディース
商品番号 O41194774993
商品名

MGMT　海外　バントT　Tシャツ　メンズ　レディース
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 4,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MGMT海外　バンドT薄いクリーム色のような色味Tシャツオーバーサイズ　ビッグT　大きいサイズメンズ　XLサイズレディースにも。お写真のように着用感がありますのでご理解くださいませ。おおよそではありますが、身丈82cm(後ろ)身幅60cm　ほどでございます。
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