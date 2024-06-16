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最後 26.5cm ナイキ デイブレイク タイプ 春夏 メッシュ スニーカー 黄
商品番号 L45461198434
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最後 26.5cm ナイキ デイブレイク タイプ 春夏 メッシュ スニーカー 黄
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,339 円
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商品詳細

◎プロフィール必読◎大幅な値下げ不可〶まとめ買い値引き強化中品名：DAYBREAK-TYPEメーカー：ナイキカラー：LASERORANGE/COLLEGEGREY-SUMMITWHITE状態：新品サイズ：26.5cm　US8.5素材：天然皮革、合成繊維、ゴム底質感：メッシュ素材のアッパーで抜群の通気性。快適なクッショニング。過去を解体して、現在に踏み出すナイキデイブレイクタイプ。ナイキデイブレイクタイプの通気性に優れたメッシュのアッパーと目を引くステッチが、アーカイブからもたらされた初期のバウワーマンのプロトタイプに大胆でフレッシュなデザインをプラスしています。サポート力を追求したレトロなスエードとヒールクリップが伝統を継承。バックに斬新な角度を付けたラバーワッフルアウトソールが、現代的なスタイルを演出します。残少ナイキデイブレイクタイプ検春夏向けメッシュスニーカーDAYBREAKTYPEDブレイクホワイト/イエロー/黄メインカラー...イエロースニーカー型...ローカット(Low)
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate72448.html
http://narcologia.ru/goods/kindness725105.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless166359.html
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