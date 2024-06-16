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- 90s Nirvana ニルヴァーナ インユーテロ ブラック Tシャツ
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商品詳細
管理番号：B-002【商品説明】Nirvanaニルヴァーナ1993INUTEROalbumTシャツニルヴァーナイン・ユーテロ「INUTERO」のアルバムジャケット。GIANTタグ、シングルスステッチ、1993年コピーライト※照明の関係で写真と実際の商品の色が若干異なる場合がございます【サイズ】XL着丈：72cm身幅：60cm肩幅：53cm袖丈：20cm※多少の誤差がある場合がございますのでご了承下さい【状態】目立った傷や汚れなし【注意事項】自宅保管の中古品ですので、ご理解ある方のご購入をお待ちしております。ご購入前にプロフィールの説明と商品詳細を必ずお読みください。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/composite310454.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement605499.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis376744.html
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