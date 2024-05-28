

クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 証明書付 クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 証明書付



クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 証明書付 クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 証明書付



クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 ... クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 ...



クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 証明書付 クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 証明書付



クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 ... クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 ...



クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 ... クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 ...



収納力抜群】クロコダイル 長財布 ダブルファスナー センターカット ... 収納力抜群】クロコダイル 長財布 ダブルファスナー センターカット ...



クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 証明書付 クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 証明書付



抜群の収納力 大容量 クロコダイル メンズ財布 ダブルファスナー 長 ... 抜群の収納力 大容量 クロコダイル メンズ財布 ダブルファスナー 長 ...



クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 証明書付 クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 証明書付



クロコダイル 長財布 センターカット 本革 鰐革 ブラウン ラウンド ... クロコダイル 長財布 センターカット 本革 鰐革 ブラウン ラウンド ...



クロコダイル 長財布 大容量 ダブルファスナー 財布 ブラック ダブル ... クロコダイル 長財布 大容量 ダブルファスナー 財布 ブラック ダブル ...



クロコダイル ミニ財布 二つ折り コンパクト 証明書付 コンパクト 革 ... クロコダイル ミニ財布 二つ折り コンパクト 証明書付 コンパクト 革 ...



クロコダイル - 財布の人気通販 | minne 国内最大級のハンドメイド ... クロコダイル - 財布の人気通販 | minne 国内最大級のハンドメイド ...



クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 ... クロコダイル ダブルジップ 長財布 メンズ財布 大容量 ブラウン 茶 ...

ご覧頂きありがとうございます。※フォロー割引致します。お気軽にコメントください。※他販路でも販売している為予告なく出品を取り消す場合があります。ご了承ください。【高級素材クロコダイルレザー】高級クロコダイル素材を使用した大容量タイプの長財布です。革はタイ産のシャムワニを使用し背中部分を使用しております。個性的でワイルドな財布が欲しい人向けの長財布です。【抜群の収納力】スマホ、通帳、パスポートはもちろん現金で３００万は収納できます。普段、現金を多く扱う方へもおすすめです。内面の素材は牛革のソフトレザーを使用。柔らかくて大容量設計で中身が見やすく収納力が抜群です。【本物である証明】こちらの商品は100％クロコダイル革を使用した『本物のクロコダイル』商品です。本物である証明書類として『CITES』と『輸入承認申請書類』があります。この書類がない出品物はカイマンワニなどの可能性があります。ご注意ください。■サイズ（外寸）縦：約１２.０ｃｍ横：約２１.５ｃｍマチ：約４.５ｃｍ■スペックカードポケット×１４札入れポケット×３フリーポケット×５小銭入れ×１■素材革／クロコダイル革 シャムワニ内装革／牛革、ナイロンファスナー：YKK■カラーブラウン／茶■付属品CITESコピー、専用ストラップ■発送について全国送料無料クロネコヤマト宅急便コンパクトにて発送。※こちらの商品は１点１点模様の異なる商品です。【注意事項】・お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。・商品は全てハンドメイドでの製作になります。天然素材な為、革本来の自然傷、汚れ、臭いがある場合があります。#クロコダイル#ワニ革#ダブルジップ#長財布#財布#メンズ財布#本革#センターカット