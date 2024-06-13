22AW 新品タグ付き ヨウジヤマモト ニューエラ キャップ 黒色

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商品詳細
最近販売された、新作は完売しておりませんが、こちらは昨年末の前作品で既にオンラインショップでは全て完売しております。━━━━━━━━━━━━━■YohjiYamamotoNewEra■COTTON/BLK930YYLABELLOGOProductNo：HE-H81-973-1-03■ウール■フリーサイズ■新品未使用YohjiYamamoto×NewEraMainCollectionレフトフロントパネルに山本耀司が「Black」について語った言葉を記した織ネームと、シグネチャーロゴの刺繍をデザインした9THIRTY。カラー...ブラック形...ベースボール#Y3#ヨウジヤマモト#YohjiYamamoto#YohjiYamamotoPOURHOMME#ニューエラ#NEWERA#キャップ#ヨウジヤマモト#yohjiyamamoto#ニューエラ#NEWERA#乃木坂#欅坂#日向坂#キャップ#20ss#生駒#生田#スカルローズ#SkullRose#9thirty#y3#富田鈴花#小坂菜緒#おしゃれ#帽子
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