90s 日本製　コンバース　オールスター　MA-1

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商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、ご購入をお待ちしています。【商品の説明】ブランド・メーカー:コンバース【商品の状態】使用状況:多少の使用感、薄汚れがあります。靴紐は、無いです。【その他】不明点はご質問ください。【カラー】カーキー オレンジ【サイズ】表記82/127cm若干の誤差はご了承ください。90年代の日本製、オールスターでMA-1モデルです。よろしくお願い致します。