【迅速配送可能】READYMADE MONNA LISA T-SHIRT

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レディメイドのモナリザモチーフのTシャツです多少の着用感ございますが、目立つような汚れ等は見当たりません今も人気の高いデザインでこのブランドらしい世界観がこの1枚で表現されていると思います着丈：72cm肩幅：53cm身幅：50cm袖丈：20cm全て平置きにて採寸、あくまで素人採寸となりますので、多少の誤差はご了承ください