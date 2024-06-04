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PARAPACK パラパック　P-CAP LITE メッシュ　キャップ　美品
商品番号 E71609570146
商品名

PARAPACK パラパック　P-CAP LITE メッシュ　キャップ　美品
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■パラパック　P-CAPLITE■色　JetBlack先日購入しましたが別モデルを使うことにしたので出品します。2回ほど着用したのみです。説明不要かと思いますが、即完したアレです。(抜粋)P-CapLiteはParapackの中で最も軽量で通気性に優れたキャップ。29gとラインナップの中でも１番軽量で心地よい被り心地が魅力。特徴的なのは折り畳むことのできる作り。ドローコードをグーと引っ張り、スナップを１箇所とめることで僅か数秒で手のひらサイズに収納可能。収納後はループがあるためカラビナやキーループ、バックパックにサッとかけることができます。まだまだ使用頻度が増えそうなナイスなデザインです！cieleCNOCEQUINOXENLIGHTENEDEQUIPMENTommSixMoonDesignsUltralightAdventureEquipmentULASOLATITANIUMGEARAXESQUINアクシーズクインJINDAIJIMOUNTAINWORKSHIGHTAILDESIGNSハイテールデザインズBROWNby2-tacsMoonlightgearムーンライトギアZpacksジーパックスPa'lanteパランテHYPERLITEMOUNTAINGEARHMGハイパーライトマウンテンギアGossamerGearゴッサマーギアCumulusキュムラスMountainlaureldesignsMLDマウンテンローレルデザインGossamergear山と道凌パタゴニアLowlowmountainworksリッジマウンテンギアティートンブロストレイルバムハイカーズデポパーゴワークス2tacsbaa
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