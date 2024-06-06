NIKE dunk low　裏ダンク

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商品詳細
ナイキダンクロー赤×紺 裏ダンク品番 630358-641サイズ26.5cm US8.5箱なし。20年前の品です。ソール、踵部の減りはあります。スレによる色落ち部もあります。その他、画像にて判断お願いします。ご理解頂ける方、宜しくお願いします。
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