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NIKE dunk low　裏ダンク
商品番号 I87390054958
商品名

NIKE dunk low　裏ダンク
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナイキダンクロー赤×紺　裏ダンク品番　　　630358-641サイズ26.5cm　US8.5箱なし。20年前の品です。ソール、踵部の減りはあります。スレによる色落ち部もあります。その他、画像にて判断お願いします。ご理解頂ける方、宜しくお願いします。
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