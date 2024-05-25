★新品未使用★コムデギャルソン ラウンドファスナー長財布 SA0110BK

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商品詳細
イギリス正規品取扱いサイトより購入した新品未使用品です。上質なマットレザーに型押しデザインが施されたラウンドファスナー長財布。内側は豊富な収納スペースで使い勝手も抜群です。BRICKLINEモデルSA0110BK サイズ縦10.5横20マチ2内側:札入れ×1、カード入れ×6、オープンポケット×3、小銭入れ×1カラーBLACK/ブラックスペックカウハイド100%madeinSPAINDSMで39050円で販売されております。#CDGカラー···ブラック柄・デザイン···ストライプ財布形···長財布素材···本革
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