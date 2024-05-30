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美品★サルヴァトーレフェラガモ　ネクタイ　アシカ　総柄　イエロー　シルク
商品番号 P63067851608
商品名

美品★サルヴァトーレフェラガモ　ネクタイ　アシカ　総柄　イエロー　シルク
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サルヴァトーレフェラガモ　ネクタイ　アシカ　総柄　イエロー　シルク　です(^^)【メーカー】SalvatoreFerragamo【カラー】イエロー【素材】シルク【付属品】本品のみ【状態】目立つ汚れやシミなどなく比較的綺麗な状態だと思います。【ご購入前にご確認ください】◆あくまでも素人出品の為、見落としなどがある場合がございます。気になる事がございましたら、まずはコメントにてお気軽にご質問ください。◆中古品となりますので神経質な方は購入をご遠慮ください。◆沖縄、離島の方は別料金の発生する場合もございますので購入前にコメントをお願い致します。柄・デザイン...その他
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