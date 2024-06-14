未使用 最高級品 crocodile クロコダイル ワニ革 ベルト 35mm

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●サイズ→長さ-約115cm・幅-3.5cm・バックル大きさ-約3.5×5.5cm(多少の誤差はご了承ください。)●素材→クロコダイル革●色→黒●穴なしです。●状態→箱にしまったまま長期間自宅にて保管しておりました。写真を撮るためと寸法を測るために一度だしました。箱は汚れ等のダメージがありますがベルト本体は綺麗です。バックル部分が入ってるビニール袋をとめてあったゴムは劣化で切れていたため捨てました。御理解いただける方のみお願い致します。