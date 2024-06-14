エルメス H ベルト ゴールド ブラック ブラウン コンスタンス 美品

エルメスHベルトゴールドブラックブラウンコンスタンス美品レザーGPボックスカーフトリヨンクレマス中古〇Z刻印HERMES黒茶色65レディース30mmロゴウエストベルトブランドロゴ定番人気シンプル女性小物本革ブランド本物鑑定済み商品名：Hベルトブランド名：エルメス/HERMES商品ランク：ABランク素材：レザーGPボックスカーフトリヨンクレマスサイズ：表記サイズ：65(約)ウエスト：62.5cm〜67.5cmバックル：ｗ:6mm×ｈ:3.8mmベルト幅：32mmシリアル・Ref：〇Z刻印カラー：ゴールドブラックブラウンコンスタンス付属品：箱■詳細説明：バックルに小傷、ベルトのフチにスレ、ボックスカーフ（黒）側の表面に傷・バックル部分にシワ、穴１つ自己開け、サイズ穴に使用感有、使用感はありますがまだまだお使いいただけます。コメント：エルメス定番人気のコンスタンスHベルト。シンプルなデザインで飽きの来ないアイテムなので長くご愛用いただけます。商品番号：f-15001no.0830125220903■お問い合わせ番号：f-15001★鑑定済み本物保証★メンズレディースのブランド品を格安で販売しております。お値引き交渉もプロフィールの範囲内でお受けしております。また男性女性ものなどご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さい。■仕入れ先：こちらの商品はハッピー東京オークションさんで仕入れた商品です。ご安心してお買い求めください



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