新品 ルイヴィトン M60622 エピ ポルトフォイユ・ブラザ 長財布

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商品詳細
【商品名】LOUISVUITTONルイヴィトンM60622エピポルトフォイユ・ブラザノアールメンズ縦型二つ折り長財布（新品）【品番】M60622【カラー】NOIR（ブラック）【素材】エピ・レザー【サイズ】約：縦19cm×横10cm×厚み2cm【仕様】開閉：オープン内側：札入れ×1、カードポケット×16、ファスナー式小銭入れ×1、ポケット×4、差込みポケット×1【付属品】保存袋※その他付属品はございません。【参考価格】118,800円（税込み）
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