ポケモンカード　レイジングサーフ　ガブリアスex　sar



毎日更新】《ガブリアスex》SARの最新買取値段まとめ【全9店舗比較】



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ポケモンカード レイジングサーフ ガブリアスex sar開封後スリーブに入れ保管しております。トラブル防止のため、状態は画像でご確認のうえプレイ用でお願い致します。発送はスリーブ・opp袋・ローダー・プチプチ・折れ対策をしたのち、メルカリ便（匿名・配送サポート）を予定しております。喫煙なし ペットなしよろしくお願い致します。