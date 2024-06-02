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ポケモンカード　レイジングサーフ　ガブリアスex　sar
商品番号 O50614553289
商品名

ポケモンカード　レイジングサーフ　ガブリアスex　sar
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,713 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　レイジングサーフ　ガブリアスex　sar開封後スリーブに入れ保管しております。トラブル防止のため、状態は画像でご確認のうえプレイ用でお願い致します。発送はスリーブ・opp袋・ローダー・プチプチ・折れ対策をしたのち、メルカリ便（匿名・配送サポート）を予定しております。喫煙なし　ペットなしよろしくお願い致します。
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