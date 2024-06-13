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ヨウジヤマモト　グラウンドワイ　tシャツ 伊藤万理華　元乃木坂　コラボ　ハート
商品番号 P74841084455
商品名

ヨウジヤマモト　グラウンドワイ　tシャツ 伊藤万理華　元乃木坂　コラボ　ハート
ブランド名 グラウンドワイ
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏グラウンドワイ、元乃木坂の伊藤万理華とのコラボTシャツです。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。ユニセックスでお使い頂けます　●サイズ：タグ表記3サイズ肩幅50cm身幅58cm着丈76cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地コットン100%●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#ヨウジヤマモト#グラウンドワイ#乃木坂#伊藤万理華#Tシャツ#ホワイト#コラボ#プリント#ハート
http://narcologia.ru/goods/conception695057.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper486709.html
http://narcologia.ru/goods/moisture79069.html
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