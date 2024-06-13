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- ヨウジヤマモト グラウンドワイ tシャツ 伊藤万理華 元乃木坂 コラボ ハート
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商品詳細
カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏グラウンドワイ、元乃木坂の伊藤万理華とのコラボTシャツです。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。ユニセックスでお使い頂けます ●サイズ：タグ表記3サイズ肩幅50cm身幅58cm着丈76cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地コットン100%●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#ヨウジヤマモト#グラウンドワイ#乃木坂#伊藤万理華#Tシャツ#ホワイト#コラボ#プリント#ハート
http://narcologia.ru/goods/conception695057.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper486709.html
http://narcologia.ru/goods/moisture79069.html
Ground Y×伊藤万理華のコラボTシャツ＆シャツ、ハートや抽象画など描き ...
グラウンド ワイと伊藤万理華によるコラボコレクション、描き下ろした ...
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Ground Y 伊藤万理華とのコラボ 描き下ろしアートのユニセックスウェア ...
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グラウンド ワイ」から伊藤万理華が描き下ろしたデザインのシャツとT ...
伊藤万理華×gronuds コラボスニーカー - www.bichterweerd.be
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