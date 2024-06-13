Supreme Side Logo 5-Panel 22SS 黒 シュプリーム

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SupremeSideLogo5-Panel22SS黒シュプリーム希少 シュプリーム ブラック完売品 未使用 自宅保管品他のキャップを購入し、使用機会が無い為、出品致します※※※ショッパーは付属しません※※※78■商品情報種類：SideLogo5-Panel22SSカラー：ブラックサイズ：フリー、調整可能状態：未使用、自宅保管品※喫煙者、ペットはおりません発送は折り畳んでネコポスを予定しております型崩れが気になる方は＋600円にて宅急便(ダンボール)での発送に変更致しますので必ず購入前にコメントください↓↓↓↓その他のキャップ↓↓↓↓#★ひなたぱぱの帽子一覧★【注意事項】・あくまでも中古品ですので、新品同様をお求めの方は、購入をお控えください・できる限り汚れや不良箇所は画像や説明欄にて表記致しますが、素人検品のため見落とし等ある場合がございますので、あらかじめご了承ください。・自宅保管していた為、気になる方はご遠慮ください。・写真の写りによって色合いや汚れ具合が多少違う場合があります。・コンパクトに折り畳んだり、圧縮した状態で発送致しますので、シワの気になる方はご相談ください。・中古品の為、多少の細かいキズや汚れ、毛玉等の見落としがある場合もございます。・サイズや気になる事はご確認の上ご購入お願い致します。・プロフィールを必ずご覧の上で、質問などはお気軽にコメントにお願い致します。