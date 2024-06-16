valentino リバーシブルベルト　85サイズ

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valentinoreversiblebeltblackred定価:79,200円バレンティノ リバーシブルロゴベルト黒と赤のリバーシブルです。正規店で購入しました。NFCカードが付いており本物が証明されます。幅 4cm85サイズ5つ穴が空いており80cm82.5cm85cm87.5cm90cmバレンティノに持っていけばサイズの調整が可能です。数回しか着用しておらず新品同様です。バックルにキズなどありません。ベルト リバーシブル 黒 赤 #valentino#バレンティノ