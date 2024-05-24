soerte バスキアグラフィックTシャツ サイズ3



Vintage like Basquiat graphic Tee / ヴィンテージライクバスキアグラフィックTシャツ



Vintage like Basquiat graphic Tee / ヴィンテージライクバスキアグラフィックTシャツ



soerte ヴィンテージライクバスキアグラフィックT | hartwellspremium.com



サム【大学生の毎日コーデ】｜soerteのTシャツ/カットソーを使った ...



Soerte Vintage like Basquiat graphic Tee ソエルテ 日本販売済み ...



すと｜soerteのTシャツ/カットソーを使ったコーディネート - WEAR



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セール/ブランド古着】半袖Tシャツ（Tシャツ/カットソー）｜soerte ...

soerte新作Tシャツ サイズ3ブルー新品試着のみなので、タグ付きです。サイズが合わなかったため、出品します。今回soerteではアメリカ出身の画家であるバスキア（Jean-MichelBasquiat）のアートをグラフィックとして落とし込み、今の時期から通年で使用可能なグラフィックTシャツを作成しました。４種類のアートをピックアップしつつ、それぞれホワイトとブラックのボディに載せることで、デイリースタイリングに取り入れやすいように仕上げております。グラフィックを載せているボディ自体の生地にもこだわっており、古着のプリントTによくみられる使用感と肌触りの風合いなどを空紡糸にパウダー加工（パウダー状の脱色加工）を行うことで表現しております。夏場は1枚でご着用いただきつつ、これから迎える秋シーズンではテーラードやレザージャケットのインナーとして合わせていただくことで、アクセントやカジュアルダウンできるトップスとして幅広くご活用いただけます。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋