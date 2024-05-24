【美品】LOEWE ロエベ 長財布 アナグラム レザー 小銭入れ付 正規品 黒

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◾️商品LOEWEロエベ長財布アナグラムレザー小銭入れ付正規品ブラック黒※カードは撮影用のため付属しません。◾️サイズタテ約9cmヨコ約19cmカードポケット×10お札入れ×1小銭入れ×1平置き実寸になります。着画はご遠慮お願い致します。◾️状態 ABS新品・タグ付きA未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。AB目立った傷や汚れはなくまだまだ使用可能な状態。B多少の使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけると思います。Cある程度のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していたダク分には問題ないと思います。D状態が悪く使用感の強いお品となっております。◾️カラーブラック 黒◾️素材レザー◾️発送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますので予めご了承ください。◾️購入元一般社団法人 日本流通自主管理協会(AACD)加盟店ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※出品している商品は全て正規品、真贋済みとなります。万が一偽物だった場合は即座に返金、返品の対応をさせていただきます。他にも#★ごましおショップ★にて多数出品しているので是非ご覧ください♪同時購入であれば更にお値引きも可能です！G090