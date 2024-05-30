ドルガバ ロングマフラー D\u0026G ネイティブ柄 小物 防寒 オルテガ柄

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D\u0026Ｇのマフラーです。インディアンのオルテガ柄？ネイティブ柄？キムリ？ユニセックスジェンダーレスで使っていただけます。サイズ多少の誤差はお許しくださいね。usedです。ニットなので使用感ございますがまだまだ使っていただけると思います。トラブル防止の為神経質な方はご遠慮下さいね。宜しくお願いします。m(__)m#地味にスゴい世界ドルガバ