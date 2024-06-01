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95年製オリジナルLETITRIDEELT限定GRASSHEADTシャツ
商品番号 P69287987349
商品名

95年製オリジナルLETITRIDEELT限定GRASSHEADTシャツ
ブランド名 レットイットライド
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）⚫︎カラー···ホワイト袖丈···半袖⚫︎サイズL肩幅53cm身幅56cm着丈67cm平置きでの採寸になります。⚫︎状態何度か着用しましたが着用回数少なかったのでとても当時のものとしては良いです。EVERYLITTLETHINGのみで発売したスケートボードチームGRASSHEADとのコラボです。95年のオリジナルです。なかなか出回らない珍しいアイテムかと思います。コレクションとして大切に保管していました。コレクションしていたTシャツを大量に出品しております。#ELT#goodenough#sleepwalk#ムラジュン着画等はお断りしております。他にも衣類を多数出品しています。新品でも人の手に渡ったものなので、神経質な方はご遠慮ください。返品等は、すり替え等御座いますのでしていません。極力早めの発送をさせて頂きます。よろしくお願いします。気になることあれば質問お願い致します。Tシャツ150枚出品チャレンジ40/150私の画像を無断転写している中国詐欺サイトがあるようなのでお気をつけ下さい。
http://narcologia.ru/goods/Persia704188.html
http://narcologia.ru/goods/displease412631.html
http://narcologia.ru/goods/flight488628.html
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